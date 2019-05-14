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Bursa'da motosikletle tehlikeli yarış

Otobanda motosikletin üzerine yatarak yarış yapan dört sürücü, yürekleri ağza getirdi.

İHA | 14.05.2019 - 10:43..
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Bursa’da İstanbul İzmir Ankara otobanında, motosikletin üzerinde yatarak yolculuk yapan dört sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

SAATTE 135 KİLOMETRE YAPTILAR

Kimliği öğrenilemeyen motosikletlilerin hızı zaman zaman saatte 135 kilometreye kadar çıkarken, yaptıkları tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlilerin tehlikeli şovu ise arabayla takip eden arkadaşları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da motosikletle tehlikeli yarış ViDEO

Bursa'da motosikletle tehlikeli yarış

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