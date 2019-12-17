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Bursa'da narkotik operasyonu: 5 tutuklama

Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 6 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 17.12.2019 - 11:47..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 35 adet ecstasy tablet, 13 gram sentetik kannabinoid, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden el edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan 6 şüpheliden T.G., R.D., M.S.D., B.N. ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca K.D. isimli şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da narkotik operasyonu: 5 tutuklama

Bursa'da narkotik operasyonu: 5 tutuklama

Bursa'da narkotik operasyonu: 5 tutuklama


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