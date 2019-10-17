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Bursa'da narkotik operasyonu

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

İHA | 17.10.2019 - 02:07..
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Bursa Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 21'i tutuklandı.

OPERASYONA 1000 POLİS KATILDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Bursa'da narkotik operasyonu

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde hem narkotik köpekleri hem de narkotik polisi detaylı aramalar yaptı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik operasyonu

3 FARKLI BASKIN DAHA

Narkotik polisinin aynı operasyonun devamı olarak devam ettirdiği baskınlarda 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 28 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa'da narkotik operasyonu

Bursa'da narkotik operasyonu

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