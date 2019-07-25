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Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Özel Harekat, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

DHA | 25.07.2019 - 08:43..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik operasyonu yapıldı.

Uygulama kapsamında, şüpheli şahısların GBT sorgusu yapıldı. 112 şahıs ve 36 araç arandı. 4 saat süren uygulamada 2 kişi gözaltına alındı, 43 gram metamfetamin, bir miktar esrar, uyuşturucu madde almak için kullanılan aparatlar ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

2 GÖZALTI, 5'ER BİN TL CEZA

Uygulamada 2 sürücüye, 4 bin 632 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik uygulaması: 2 gözaltı

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