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Bursa'da öğrenciler için okul bahçesine kar taşındı

Şehir merkezinde kar yağmayınca, belediye tarafından yüksek kesimlerden 3 kamyon kar getirilip okulun bahçesine döküldü.

İHA | 16.01.2020 - 16:37..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağarken, şehir merkezinde oturanlar ise kara hasret kaldı.

Şehir merkezine kar yağmayınca, belediye ekipleri kırsal mahalleden merkeze kamyon dolusu kar getirdi.

ÖĞRENCİLERİN KAR SEVİNCİ

İshakpaşa İlköğretim Okulu'nun bahçesine dökülen karı gören öğrenciler, kar hasretlerini bir nebze de olsa dindirdi. Öğrenciler bol bol karla oyun oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Karı çok sevdiklerini belirten öğrenciler, kar getirdikleri için herkese teşekkür ettiler. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, dörtle gözle merkeze kar yağmasını bekliyor.

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -1

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -2

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -3

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -4

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -5

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -6

İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler -7

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