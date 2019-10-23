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Bursa'da öğrencisine tokat atan öğretmene ceza

Tartıştığı öğrenciye tokat attığı için davadan beraat eden öğretmene, yargıtaydan kötü haber geldi; ceza alacak.

İHA | 23.10.2019 - 09:17..
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Bursa’da bir ortaöğretim kurumunda görev yapan öğretmen iddiaya göre; soru sorduğunda kendisine ters cevap veren öğrenciye tokat attı.

Hastaneye giden öğrencinin üst dudağından yaralandığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor alan öğrenci, öğretmenden şikayetçi oldu.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Tokatçı öğretmen hakkında, Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, öğretmenin beraatine hükmetti. Karar öğrencinin avukatı tarafından temyiz edildi.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında; "Katılanın öğretmeni olan sanığın kendisine tokat attığına ve sanığın da soru sorduğunda katılanın kendisine ters cevaplar vermesi üzerine sadece yakasından tutarak silkelediğine dair beyanları ortadadır. Öğrencinin üst dudaktan yaralandığına dair Adli Tıp Raporu ile belgelenmiştir. Tüm dosya içeriğine göre, sanığın katılanı yaraladığı sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.’’ denildi.

Bursa'da öğrencisine tokat atan öğretmene ceza

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