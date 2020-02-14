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Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü.

İHA | 14.02.2020 - 17:10..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda çocuğuna tokat attığını öne süren bir veli, öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü.

Ders yapılan sınıfa girerek öğretmen Hamit Ergün'ü sınıftan çıkartan A.Y., bir süre konuştuktan sonra öğretmenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, A.Y. okul koridorunda Hamit Ergün'ü darbetti.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMELARINA YANSIDI

Okul koridorunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, A.Y.'nin koridorda bir süre gezdikten sonra sınıfın kapısını açarak öğretmeni dışarıya çağırdığı görüldü.

İkili bir süre koridorda konuştuktan sonra A.Y.'nin Hamit Ergün'ü tekme tokat darbettikten sonra, başka bir öğretmenin araya girerek kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.

Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni tekme tokat dövdü

Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı

Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı


ŞİDDETİ KINADILAR

Öğretmenin darbedilmesinin ardından bazı sendikalar ve okulda bulunan görevliler, okul önünde basın açıklaması yaparak bu olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı


"ACABA BİZİ KİM BIÇAKLAYACAK, KİM DARBEDECEK"

Eğitimci olduklarını ve şiddetten bıktıklarını söyleyen Türk Eğitim Sen Bursa 3 Nolu Şube Başkanı Altuğ Meşe, "İsteyen istediği gibi elini kolunu sallayıp sınıfa giriyor, öğretmeni sınıftan çıkararak darp ediyor. Her geçen gün sayıları ve niteliği artarak çoğalan eğitimciye şiddet olaylarından bıktık. Acaba bizi kim bıçaklayacak, kim darbedecek" diye konuştu.

Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı

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