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Bursa'da okul önünde küçük kıza taksi çarptı

Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye çarpan taksi, küçük kızı metrelerce sürükledi.

İHA | 15.01.2020 - 19:44..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Çırpan Mahallesi'nde bulunan Balibey İlkokulu’nda, otizmli olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, servise yetişmek için koşarak okulun kapısından çıkıp yolun karşısına geçmek istedi.

Tam bu sırada seyreden bir taksi bölgedeki hatalı parklanmalar sebebiyle küçük kızı fark etmeyerek çarptı.

Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını çantası kurtardı VİDEO

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yere düşen küçük kız taksinin önünde metrelerce sürüklense de sırtındaki çantası sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu.

KÜÇÜK KIZ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan kız öğrenciye çevredeki bir esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Kucaklayarak kıç çocuğunu yolun kenarına taşıyan esnaf daha sonra 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

MAHALLELİ TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Okul çıkışında öğrencilerin direk sokağa çıkması tehlike arz ederken, veliler ve mahalle sakinleri bu duruma tedbir alınmasını istedi.

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