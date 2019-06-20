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Bursa'da ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek

Anne ve babasının kavgasını ayırmak isterken bıçak darbesi alarak ölen 19 yaşındaki şahıs babası hakim karşısına çıktı.

İHA | 20.06.2019 - 08:57..
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde babası Ruhi T. ile annesi Nagihan T.’nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi.

Babasının elindeki bıçağın boğazını gelmesi sonucu ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABA 'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN' YARGILANIYOR

Hakkında ’alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki ve sanık avukatının katıldığı duruşmada söz alan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım" dedi.

Bursa'da ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek

'BEN BIÇAKLAMADIM' DEDİ, KESİKLER İNCELENECEK

Ancak çocuğun boğazında babasının iddiasının aksine iki kesik izi olduğu için, duruşmada bir uzman dinlendi. Mahkeme heyeti, ölen gencin boğazındaki ikinci kesiğin ameliyat sırasında olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Bursa'da ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek

Bursa'da ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek


Bursa'da ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek

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