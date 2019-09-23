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Bursa'da ölen kocasının yerine kuklasını yaptı

Eşini kaybeden yaşlı kadın, ölen kocasının kuklasını yaptı; sağlığında beraber düğün konvoylarının önlerini kestikleri için aynı şeyi kukla ile yapıyor.

İHA | 23.09.2019 - 09:09..
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Zergüzel Turan, 6 yıl önce kaybettiği eşi Naci Turan’a duyduğu özlemi gidermek için ilginç bir çare buldu.

Zergüzel Teyze, çok büyük aşk yaşadığı 60 yıllık eşi Naci Turan’ın kuklasını yaptı. Kuklaya eşine ait kıyafetleri de giydiren Zergüzel Teyze, böylelikle eşine duyduğu özlemi azaltmaya çalışıyor.

YANINDAN BİR AN OLSUN AYIRMIYOR

Zergüzel Teyze, yaptığı kuklayı sadece evinden değil, aynı zamanda yaşadığı köyde de yanından ayırmıyor.

Bursa'da ölen kocasının yerine kuklasını yaptı

BERABER DÜĞÜN KONVOYLARININ ÖNÜNÜ KESİYORLAR

Eşi hayattayken geleneklerine göre düğünlerde konvoyların önünü kesen Zergüzel Turan, şimdilerde aynı geleneği eşinin kuklasıyla sürdürüyor. Köylülerin de yoğun ilgi gösterdiği kuklayla en son Yunus Sertkaya (27) ve Perihan Sertkaya (25) çiftinin düğününe katılan Zergüzel Turan, yine kuklayla düğün konvoyunun önünü kesti.

Bursa'da ölen kocasının yerine kuklasını yaptı

KONVOYDAN PARA ALIP GELENEKLERİ İZLEDİ

Konvoydan para alan Zergüzel Teyze, adetler üzerine köfte yemeden arabadan inmeyen geline, damadın kendi elleriyle köfte pişirmesini de yaptığı kuklayla birlikte izledi.

Bursa'da ölen kocasının yerine kuklasını yaptı

Bursa'da ölen kocasının yerine kuklasını yaptı

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