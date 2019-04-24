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Bursa’da motosikletlilerin ölümüne yarışı

Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi.

İHA | 24.04.2019 - 09:48..
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Bursa-Ankara otobanında kaydedilen görüntülerde yatarak motosiklet yarışı yapan ve adeta ölüme meydan okuyan iki çılgın genç görenleri hayrete düşürdü.

MOTOR ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

Kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Modifiye edilmiş motosikletlerin üzerine yatarak yarış yapan sürücüler, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

OLAY ANI KAMERADA

Kasksız motosikletlinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir ara bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan sürücülerin o anlarını kayıt altına alanların heyecanı kayıtlara yansıdı.

Bursa’da motosikletlilerin ölümüne yarışı ViDEO

Bursa’da motosikletlilerin ölümüne yarışı

Bursa’da motosikletlilerin ölümüne yarışı

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