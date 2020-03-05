Bursa'da ormana götürdüğü komşusunu alıkoydu

Bursa'da yaşayan Melike A., rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören bebeğine kıyafet almak için eve gitmek üzere yola çıktı.
Melike A., hastane önündeki otobüs durağında komşusu Canip K. ile karşılaştı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Canip K., Melike A.'ya, kendisini kamyonetiyle eve götürebileceğini söyledi. Canip K. ile Melike K. arasında yolda tartışma çıktı.
Canip K., ormanlık alana götürdüğü Melike A.'yı kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle bacağından vurarak, kaçtı.
Komşusunu ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu
KANLAR İÇİNDE KALDI
Canip K.’nin olayı anlattığı bir arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat sonra bölgeye giden ekipler, Melike A.’yı, yerde kanlar içinde yatarken buldu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve aşırı kan kaybeden Melike A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Melike A.'nın eşinin karıştığı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi. Jandarma, Canip K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.