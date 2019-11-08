Bursa'da otobüs alev alev yandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı, alevler çıkması sonucunda yanmaya başladı.

ŞOFÖR OTOBÜSÜN KAPILARINI AÇTI

Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirmeye başladı. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yolcuların panik hali ise otobüs içindeki kameralar tarafından kaydedildi.

'YANGINI AYNADAN GÖRDÜM'

5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Nuri Acar (37), “Olay günü 35-C hattında çalışıyordum. Gökdere’ye gelmeden, araçtan dumanlar çıktığını aynadan gördüm. İlk durakta durdum. Pek görülmese de yangın olduğunu tahmin ettim. Kapıları açıp, yolcuların inmesini sağladım. Elimden geldiği kadar yangına müdahale etmeye çalıştım.” dedi.

'PANİK YAPSAYDIM YOLCULAR CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞABİLİRDİ'

Otobüsün içinde kargaşa olmaması için soğukkanlılığını korumaya çalıştığını belirten Acar, “Telaş ve kargaşa olmaması için durumu yolculara çok belli etmemeye çalıştım. Eğer panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi. Yolculara, ‘Araç arızalandı inin’ dedim. Yolcular otobüsü boşalttı. İlk olarak lastiğin orada bir alev gördüm. Yangın tüpüyle müdahale ettim. Lastik kısmı söndükten sonra motor bölümünde de alev olduğunu gördüm, asıl yangın oradaydı. Bir yangın tüpü de oraya boşalttım ama sönmedi. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü.” diye konuştu.