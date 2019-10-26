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Bursa'da otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

DHA | 26.10.2019 - 15:18..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, Ali Alan (71) yönetimindeki otomobil takla atıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

VİRAJI ALAMADI

Öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Gümüşkent Mahallesi Bursa-Orhaneli Yolu'nda meydana gelen kazada, Orhaneli'den Bursa merkez yönünde giden Ali Alan (71) yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak, yoldan çıktı ve karşı şeride geçti. Takla atmaya başlayan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ağaçlık alana düşen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Alan, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Bursa'da otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Bursa'da otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

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