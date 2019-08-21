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Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü

Nilüfer ilçesinde ter yöndeki iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı uçan sürücü hayatını kaybetti.

AA | 21.08.2019 - 09:09..
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Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde çalışanları evlerine götüren Murat Mutlu yönetimindeki otomobil, Lefkoşa Caddesi'nde aynı gece kulübünde eğlenip çıktıktan sonra ters yöne giren Yusuf H. idaresindeki ciple çarpıştı.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araçtan fırlayan Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yusuf H'nin ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında araçtan indiği öğrenildi.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mutlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, Yusuf H'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü

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