Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Bursa-Orhaneli kara yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Büyükorhan’dan gelen Rıza A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 AYLIK BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.