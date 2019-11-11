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Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

İHA | 11.11.2019 - 02:47..
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Bursa-Orhaneli kara yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde,  Büyükorhan’dan gelen Rıza A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

3 AYLIK BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

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