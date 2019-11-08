Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Bursa’nın Nilüfer İlçesi Görükle semtinde gece 02:00 sıralarında, Cemal D. (28) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Bahadır K. (24) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bahadır K.’nın ve arkasında oturan Özge Y.’nin yardımına koştu. Arkadaşını yerde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Özge Y. sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan genç kız kendilerine çarptıklarını iddia etiği otomobili tekmeleyerek "üstümüze kırdı nerde bunun sürücüsü" diye bağırdı.

Kendilerine çarpan aracı tekmeledi VİDEO

ANA CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Bahadır K.’yı Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken kazayı hafif yaralı olarak atlatan Özge Y.’yi ise Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ana caddeyi trafiğe kapatarak olası bir kazanın engellemesini önledi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.