Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Bursa İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi kavşağından dönmekte olan Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 VU 922 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Özkan ile araçta bulunan Cuma Altundal (78) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.