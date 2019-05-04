Bursa'da otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan yönetimindeki otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna yönetimindeki motosiklete çarptı.
TARLAYA UÇTU
Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Rasul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.