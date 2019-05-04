taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Bursa'da otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarparak tarlaya uçtu. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı.

DHA | 04.05.2019 - 08:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza, İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan yönetimindeki otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna yönetimindeki motosiklete çarptı.

Bursa'da otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

TARLAYA UÇTU

Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Rasul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bursa'da otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

99
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

81
Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

9
ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

27
Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

6
Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

11
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir