taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.3223
Altın
1501.73
Borsa
100338.77
Gram Altın
276.033
Bitcoin
58649.42

Bursa’da otomobil yan yattı

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada sürücü ölümden döndü.

İHA | 20.09.2019 - 04:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde  Ahmet Türkel Çevre yolunda kaza meydana geldi.

İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan Cansu Ç. (27) idaresindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Otomobil yolun ortasında bulunan bankete ardından aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla yan atan araçtan çıkartıldı.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da otomobil yan yattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

83
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

36
Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

92
Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

23
Bursa'da bir sürücü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Bursa'da bir sürücü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

6
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

2
Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir