Bursa'da otomobile tutunan bisikletli ölümden döndü

Bursa - İstanbul karayolunda, önündeki araca tutunup seyahat etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü, arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bir süre otomobile tutunarak gitmeyi başaran bisiklet sürücüsü, dengesini kaybedince kendisini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi.

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