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Bursa'da otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

DHA | 07.12.2019 - 07:13..
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İnegöl-Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan sansara otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı.

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı -1

POLİSLER, YARALI SANSARI FARK ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı -2

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı -3

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı -4

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı -5

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