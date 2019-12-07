Bursa'da otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

İnegöl-Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan sansara otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı.

POLİSLER, YARALI SANSARI FARK ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.