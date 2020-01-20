Bursa şehir merkezinde meydana gelen olayda, Odunluk Mahallesi istikametine seyreden otomobile 1 at iple bağlanırken, diğerleri de onun peşinden koştu.
Hareket halindeki otomobile bağlanarak asfaltın üzerinde koşturulan atlar, çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
ŞEHRİN MERKEZİNDE METRELERCE KOŞTURDU
Dört atı şehrin göbeğinde, trafiğe aldırış etmeden asfaltın üzerinde metrelerce koşturan vicdansız sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
Bursa'da otomobiline bağladığı atları koşturdu ViDEO