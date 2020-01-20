taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9019
Euro
6.5442
Altın
1559.82
Borsa
122681.24
Gram Altın
295.936
Bitcoin
51332.45

Bursa'da otomobiline bağladığı atları koşturdu

Otomobilin arkasında 4 atı metrelerce koşturan şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İHA | 20.01.2020 - 11:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa şehir merkezinde meydana gelen olayda, Odunluk Mahallesi istikametine seyreden otomobile 1 at iple bağlanırken, diğerleri de onun peşinden koştu.

Hareket halindeki otomobile bağlanarak asfaltın üzerinde koşturulan atlar, çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE METRELERCE KOŞTURDU

Dört atı şehrin göbeğinde, trafiğe aldırış etmeden asfaltın üzerinde metrelerce koşturan vicdansız sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa'da otomobiline bağladığı atları koşturdu ViDEO

Otomobile bağladığı atları asfaltta metrelerce koşturdu -1

Otomobile bağladığı atları asfaltta metrelerce koşturdu -2

Otomobile bağladığı atları asfaltta metrelerce koşturdu -3

İlginizi Çekebilir
Yarış arabasıyla Gazze'nin ilgi odağı oldu
Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin, hayalini gerçekleştirmek için yaptığı yarış arabası, Gazze'de performans yapabilecek üç arabadan biri.
62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor
Edirne’de yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.
Kullandığı tır, gelin arabası oldu
Şanlıurfa'da yaşayan Kemal Vatansever düğününde, şoförlüğünü yaptığı tırı süsleyerek, gelin arabası yaptı.
Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence
Üç öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen, açığa alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

107
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

102
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

75
Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

76
Karius sezon sonu gönderiliyor

Karius sezon sonu gönderiliyor

32
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

374
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir