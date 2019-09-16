Bursa'da özel bir okul paraları alıp, kapılarını kapattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde bulunan bir özel okul, yılbaşından itibaren ağustos ayının sonuna kadar öğrenci kayıt işlemi yaptı. Öğrencilerini geçen yıl da bu okulda okutan veliler, bu yılki kayıt ücretlerini peşin olarak ödedi. Ağustos ayının sonlarına kadar kayıt yapmaya devam eden okul idarecileri, okulların açılmasına 2 hafta kala kayıt yapan velilerle bir toplantı düzenledi.

OKULUN AÇILMAYACAĞI SÖYLENDİ

Okul yetkililerinin toplantıda yeterli sayıda öğrencinin kayıt yapmaması yüzünden bu yıl okulun açılmayacağını söylemesi üzerine şok yaşayan veliler, bu yılki kayıt ücretlerinin geri verileceği söylenmesi üzerine bir nebze rahatlayarak, çocuklarına yeni okul bulmak için harekete geçti. Okulların açılmasına 2 hafta kala maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan ailelerin bazıları çocuklarını özel okullara yollarken, bazıları yeterli maddiyatın bulunmaması üzerine devlet okuluna kayıt yaptırdı.

CİMER VE SAVCILIK: OKUL FAAL DURUMDA

Yaşanılan olaylar yüzünden savcılığa ve CİMER’e şikayette bulunan veliler, CİMER ve savcılıktan gelen cevap bildirgesi üzerine yeni bir şok yaşadı. Okulun eğitim-öğretim hayatına sınırlı sayıda öğrenciyle devam ettiği ve okulun halen faal olduğunun yazılması üzerine veliler, okul yetkilerine ulaşmaya çalıştı. Ancak hiçbir yetkiliye ulaşamayan yaklaşık 70 veli, suç duyurusunda bulundu. Okul yetkilerine ulaşamayan ve verdikleri kayıt paralarını geri alamayan 15 veli, okula gidip yetkilerle görüşmek isteseler de, okulun kapısına kilit vurulmuş olduğunu gördü.

KAYIT ÜCRETLERİNİ DE ALAMADILAR

Okulların açılmasına 2 hafta kala çocuklarının okul değiştirerek arkadaşlarından uzaklaştığını söyleyen veliler, okula verdikleri kayıt ücretlerinin geri alınması için yetkililerden yardım bekliyor. Velilerle bir araya gelerek yetkili biriyle görüşmek için okula gelen, fakat okulda kimseyi bulamadığını söyleyen Fatma Laleci, “Öğrenci velileri olarak bir araya geldik. İdareciler eğitim öğretim hayatına devam ettiklerini söylüyorlar. Fakat okul kapalı. Ne bir öğretmen var ne de bir çalışan. Okulda bulunan sıralar, akıllı tahtalar boşaltılmış durumda.“ diye konuştu.

ÖĞRENCİ BAŞINA 20 BİN TL

Nuray Kuşlu isimli veli ise “Yemek firması ve diğer firmalar tarafından icra yoluyla eşyalar içeriden alınmış. Onlara da bir buçuk yıldır ödeme yapılmıyormuş. Aileler olarak biz nakit ödeme yaptık, maddi anlamda çok ciddi sarsıldık. Artık bu işin altında bir iyi niyet olduğunu düşünmüyoruz. Bizim gibi toplam mağdur sayısı 90’a yaklaştı. Ortalama 20 bin lira civarında her öğrenci için para verildi.” dedi.

"DOLANDIRILDIK"

Ağustos ayının son haftasına kadar okul kayıtlarının devam ettiğini söyleyen Melike Hasçiçek, “Dolandırıldık. Ücretlerimizi almak için okul yetkililerini arıyoruz, ancak ulaşamıyoruz.” diye konuştu.