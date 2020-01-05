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Bursa'da patlayan soba, evi kül etti

İnegöl ilçesinde sobanın patlaması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İHA | 05.01.2020 - 04:37..
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Mesudiye Mahallesi Işık Sokak’ta Suriyeli ailelerinin kaldığı 2 katlı evde iddiaya göre yanan soba patladı. Patlamayla birlikte ev alev almaya başladı. Kısa sürede alevler tüm evi sararken olay yerinden geçen polis ekipleri içeridekileri talihliye etti.

Bursa'da patlayan soba, evi kül etti

EV VE İÇİNDEKİ EŞYALAR KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın sonucu ev ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak kül oldu.

Bursa'da patlayan soba, evi kül etti

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan Suriyeli ailelerinin yardımına komşuları yetişti. Gözyaşlarına boğulan aileyi yine komşuları sakinleştirme çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bursa'da patlayan soba, evi kül etti

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