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Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Semt pazarlarında esnaf 3 metre kuralına dikkat etmezken, alışverişe gelen bazı kişilerin maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

İHA |
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Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, vatandaşlar da evde kalmaları yönünde uyarılmaya devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerekirken, bazı kişilerin bu kuralları ihlal ettiği görüldü.

PAZARDA SOSYAL MESAFESİZ ALIŞVERİŞ

Bursa'da haftanın her günü farklı bölgelere pazarlar kurulurken, alışverişe gelen vatandaşlar salgına rağmen uyarılara kulak vermedi.

Pazar esnafı 3 metre kuralına uymazken, vatandaşlar da yakın mesafede alışverişlerini yaptı.

Öte yandan bazı kişilerin maskesiz ve eldivensiz oldukları dikkat çekti.

Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

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