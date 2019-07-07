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Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

DHA | 07.07.2019 - 22:44..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza meydana geldi.

Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesi'ne pikniğe gitti. Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü.

Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan iki kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin ve Okçu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu’nun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da piknik dönüşü kaza: 2 ölü 1 yaralı

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