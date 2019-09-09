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Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Hayırseverler tarafından yapılacak olan okulun temeli kazısında Roma dönemi ait mezar taşı ortaya çıktı.

DHA | 09.09.2019 - 22:47..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsalında Yeniceköy Mahallesi'nde yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazısı yapıldığı sırada kepçe operatörü büyük bir taş olduğunu gördü.

Çıkarılan taşın üzerinde şekiller olduğunu fark eden operatör durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

ÇEVRE ARAŞTIRILMAYA ALINDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Bursa Arkeoloji Müzesi yetkililerine haber verildi. Arkeologların incelemesinde çıkan taşların Roma dönemine ait bir kadının mezar taşı olduğunu tespit edildi.
Kazının durdurulmasına karar verilirken bölgede farklı mezarların da olabileceğini değerlendiren ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

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