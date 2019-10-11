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Bursa'da Rus kadın iş hanının 13'üncü katından düştü

54 yaşındaki Rus Elmira Maslenikova'nın sır ölümü araştırılıyor.

İHA | 11.10.2019 - 14:14..
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Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir iş hanınında ilginç bir ölüm haberi geldi.

13'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Hanın 13'üncü katından aşağı düştüğü belirlenen 54 yaşındaki Rus Elmira Maslenikova, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hayatını kaybetti.

Bursa'da Rus kadın iş hanının 13'üncü katından düştü

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Bursa'da Rus kadın iş hanının 13'üncü katından düştü

ÜZERİNDEN FARKLI DİLDE PUSULA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus kadının ölüm sebebini araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda Maslenikova'nın üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa'da Rus kadın iş hanının 13'üncü katından düştü

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