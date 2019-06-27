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Bursa'da rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu

Fabrikanın çatısında çalışan usta, rüzgarın etkisiyle aşağı uçtu.

İHA | 27.06.2019 - 10:56..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında, çatıda çalışan usta, saçları yerleştirdiği sırada rüzgarın saçları havalandırması sonucu dengesini kaybetti.

KENDİSİNİ YUKARI ÇEKMEYİ BAŞARDI

Yaklaşık 10 metre yüksekten düşmek üzereyken, çatı demirlerine tutunan usta kendisini yukarı çekerek hayatta kalmayı başardı.

Şiddetli rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu VİDEO


OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatıda verilen yaşam savaşı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kendini yukarı çektikten sonra kısa süre dinlenen usta, daha sonra aşağı indi.

Yaşanan bu olay iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu

Bursa'da rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu

Bursa'da rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu

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