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Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 16.01.2020 - 09:07..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da farklı adreslere eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

OPERASYONA 700 POLİS KATILDI

Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleriyle birlikte yaklaşık 700 polis çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu


ADRESLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği 'Galya' baskın yapılan evlerde aramada kullanılırken, evlerden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu


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