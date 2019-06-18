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Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış, hayatını olumsuz etkiledi.

İHA | 18.06.2019 - 15:26..
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Bursa’da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yağmurda ıslanmamak için duraklara, dükkan önlerine ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

YAĞMURDAN KORUNDULAR

Kimi vatandaş havanın serinlemesini yağmura aldırış etmeden yürüyerek çıkarırken, meteorolojinin uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

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