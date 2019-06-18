Bursa'da sağanak zor anlar yaşattı

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yağmurda ıslanmamak için duraklara, dükkan önlerine ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
YAĞMURDAN KORUNDULAR
Kimi vatandaş havanın serinlemesini yağmura aldırış etmeden yürüyerek çıkarırken, meteorolojinin uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.