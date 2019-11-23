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Bursa'da sahte paralar ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin lira sahte para, 1'er adet pompalı tüfek, çifte kırma ve kuru sıkı tabancaya el koyuldu.

İHA | 23.11.2019 - 02:43..
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Bursa'da Yenişehir polisi, bir ikamette çok sayıda sahte para olduğu bilgisine ulaştı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda 30 adet sahte 100 liralık banknotlar, 1'er adet pompalı tüfek, çifte kırma ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla alakalı A.D., M.B., V.A. ve K.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken sahte paralar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bursa'da sahte paralar ele geçirildi

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