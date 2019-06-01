Bursa'da Sakal-ı Şerif izdihamı

Kadir Gecesi nedeniyle İshakpaşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyarete açıldı.

YÜZLERCE KİŞİ CAMİYE AKIN ETTİ

Sakal-ı Şerifi ilk kez görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi. Öğlen namazı sonrası kadınların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif, ikindi namazında erkeklerin ziyaretine açıldı. Yüzlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın ederken, bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunmak için büyük çaba harcadı.

Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza kutusuna sarılarak aynı özenle kaldırıldı.