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Bursa'da Sakal-ı Şerif izdihamı

Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi.

İHA | 01.06.2019 - 16:23..
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Kadir Gecesi nedeniyle İshakpaşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyarete açıldı.

YÜZLERCE KİŞİ CAMİYE AKIN ETTİ

Sakal-ı Şerifi ilk kez görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi. Öğlen namazı sonrası kadınların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif, ikindi namazında erkeklerin ziyaretine açıldı. Yüzlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın ederken, bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunmak için büyük çaba harcadı.

Bursa'da Sakal-ı Şerif izdihamı

Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza kutusuna sarılarak aynı özenle kaldırıldı.

Bursa'da Sakal-ı Şerif izdihamı

Bursa'da Sakal-ı Şerif izdihamı

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