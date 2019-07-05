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Bursa'da, samanın fiyatı cep yakıyor

Bir zamanlar para yapmayan saman, en değerli hayvan yemi haline geldi.

İHA | 05.07.2019 - 09:55..
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"Sakla samanı, gelir zamanı" atasözü gerçek oldu desek yeridir.

Hayvancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan ve önceki yıllarda yüzüne kimsenin bakmadığı saman, şimdilerde üreticinin yüzünü güldürüyor.

Artan maliyetler sebebiyle ekimi azalan arpa saman balyasının fiyatları, cep yakıyor.

"GEÇEN KIŞ 17 LİRAYDI, BU KIŞ 20 OLUR"

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan İlhan Öktem, “Bundan iki yıl önce tarlada 3 lira olan samanı zor satardık. Fakat şimdi balya fiyatları aşırı derecede yükseldi. Şu an hasat zamanı olmasına rağmen tarlada balyası 11 liradan kapış kapış satılıyor. Geçen sene kışın 17 liraya kadar yükseldi. Bu kış saman fiyatları 20 lirayı bulur. Atalarımız sakla samanı gelir zamanı diye boşuna dememişler.” diye konuştu.

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