Bursa'da satılık köy meydanı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2014 yılında köy muhtarlığına bağlı 41 tapu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi’ne devredildi.

TESİS YAPILACAKTI

Kurucu başkanın ardından 3 ay sonra seçime gidilerek R.B., kooperatifin başkanı seçildi. Daha sonra köyün ürünlerinin daha yüksek gelirle satılma vaadiyle Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde tesis yapılmasına karar verildi. Köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki yaklaşık bin 500 metre alan için TKDK ve BEBKA’ya başvurularak kredi çekildi.

13 BİN METREKARELİK ALANA İPOTEK KONULDU

Daha sonra krediler ödenmediği için banka tarafından köy meydanı, köy konağı, köy kahvesi, top sahası, çocuk parkı, basketbol sahasının dahil olduğu 2 bin 500 metrekare alan ile tesisinde aralarında bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik alana ipotek konuldu. Taksitler ödenmediği için köy meydanınında aralarında bulunduğu alanlar satılığa çıkarıldı.

FAİZLER ÖDENMEZSE MEYDAN SATILACAK

Kumyaka Mahallesi Muhtarı Ercüment Yılmaz, "2014 yılında Büyükşehir Kanunu'na geçiş oldu. Böyle olunca kooperatif kurarak, köy mallarını oraya aktardık. Yaklaşık 40 civarında tapu vardı. Zeytin kooperatifi kuruldu. Ardından hibe alınıp, krediler çekildi. Şu anda borcun faizi ödenmiyor. Büyük sıkıntı var. Başkan kendi yönetimiyle bunları yaptı. Kredi kullanırken, köy meydanı ve kahveleri vermiş. Ay sonuna kadar faizler ödenmezse meydan satılabilir." dedi.

ARAZİLER 10 MİLYON DEĞERİNDE

Kumyaka Mahallesi eski Muhtarı Nejat Şirin, "10 yıl Kumyaka muhtarlığı yaptım. Bu dönem köyümüzden kadastro geçti. Bunu yaparken 41 parça tapuyu muhtarlığımıza teslim ettik. Görevi bıraktıktan sonra Kumyaka Köyü Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Arazilerimiz, deniz manzaralı çok kaliteli. Değerli araziler kooperatif kurulurken satıldı. Şu anda köyümüzde bir tane kooperatif binası yapıldı. Onun haricinde bir çalışma yok. Benim muhtarlığımdan sonra bildiğim 5 parça arazi satıldı. Şu anda o araziler 10 milyon lira değerinde." diye konuştu.

"KÖYDE HAYAT DURMUŞ OLACAK"

Mahalle sakinlerinden Nezih Peksaray, "Kalkınma kooperatifi olarak yapılan bir bina var. Mağaza olarak geçiyor. AB’nin hibeleriyle yapılması gerekiyordu. Standartlara uygun yapılmadığı için burasının hibesi kesildi. Satılan yerler gitti. Paraların nereye gittiği belli değil. Şu anda köy meydanındaki alan satılığa çıkartılıyor. Bankaların eksperleri tarafından meydanın fotoğrafları çekildi. En kısa zamanda satılacağını tahmin ediyoruz. Buraların satılması halinde köyde tamamen hayat durmuş olacak." şeklinde konuştu.