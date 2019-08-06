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Bursa'da şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Şeftali toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kafa üstü düşen şahsın tedavisi sürüyor.

DHA | 06.08.2019 - 22:39..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde yaralanma vakası meydana geldi.

İddiaya göre bahçesindeki şeftali ağacına çıkan Ahmet Kupa, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu. Ağır yaralanan Ahmet Kupa, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kupa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Bursa'da şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Bursa'da şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

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