Bursa'da şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde yaralanma vakası meydana geldi.
İddiaya göre bahçesindeki şeftali ağacına çıkan Ahmet Kupa, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu. Ağır yaralanan Ahmet Kupa, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kupa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.