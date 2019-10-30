Bursa'da servis minibüsü öğrencilere çarptı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü, kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı. Kaza sonucu İskender Şimşek (15) yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler yara almadan kurtuldu.

KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki öğrencinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

''ANNEME SÖZÜM VAR''

Nilüfer Altınşehir Gençlik ve Spor'da amatör lisanslı kalecilik yapan İskender Şimşek'in 2 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Şimşek'in paylaşımında, "Anneme sözüm var, onu villalarda yaşatacağım." yazdığı görüldü.





















