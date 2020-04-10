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Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisini tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, "Nizamiyeden gitmesi için üç defa uyardım. Çıkmayınca da ateş ettim" dedi.

DHA |
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Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Jandarma Astsubay okulunda görev yapan uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı, sevgilisi Sosin Küçükgüven ziyaret etti.

SEVGİLİSİNE 10 EL ATEŞ ETTİ

Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluşarak bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Aydemir Koluaçık, beylik tabancasını çekerek Sosin Küçükgüven'e, 10 el ateş etti.

Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

KADIN ÖLDÜ, ZANLI TUTUKLANDI

Sosin Küçükgüven olay yerinde hayatını kaybederken, Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu.

Gözaltına alınan Koluaçık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan uzman çavuş Aydemir Koluaçık’ın yargılanmasına devam edildi.

Koluaçık duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

"BANA VE AİLEME HAKARETLER ETMEYE BAŞLADI"

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Koluaçık, "Kendisi evli olduğu için, eşinden boşandıktan sonra yuva kurabileceğimizi söyledim. O da mevcut düzenini bozmayacağını ve boşanmayacağını söyleyip, ilişkimizin böyle devam etmesini istiyordu. Ben evliliği düşündüğümden dolayı kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Sosyal medya hesabından ve telefondan bana ve aileme hakaretler etmeye başladı. " dedi.

Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

"PİŞMANIM"

Sözlerine devam eden Koluaçık, "Olay günü telefonda tartışmaya başladık. Bursa’ya geleceğini söyledi. Ben de arkadaşıma misafirim geleceğini, geldiğinde haber vermesini istedim. O içeriye girmiş. Sosin’e, ‘Hangi yüzle geldin, neyi kurtaracaksın, lütfen gider misin?’ dedim. Kendisinden ayrılmak istediğim için aramızda tartışma çıktı. Yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Sosin’e, ‘Nöbetçi arkadaşlar var sessiz ol’ dedim. Taksinin beklediğini söyleyerek, nizamiyeden gitmesini istedim. Nizamiyeden çıkmayınca silahımla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım.” dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ile öldürülen Sosin Küçükgüven’in eşinin de aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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