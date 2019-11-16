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Bursa'da seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında arbede

Bursa'da seyyar satıcılar, tezgahları toplamak isteyen zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede dökülen midyeleri sokak çocukları toplayarak yedi

İHA | 16.11.2019 - 04:52..
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi kent meydanında gece saatlerinde, seyyar satıcılarına tezgahları kaldırmak için uyarmak isteyen zabıta ekipleri, işportacıların saldırısına uğradı.

Seyyar satıcılar zabıta ekiplerine saldırdı VİDEO

POLİSLER TARAFLARI AYIRDI

Kısa sürede büyüyen arbede sonucunda olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken zabıta ekiplerine saldıran şüpheliler gözaltına aldı. O sırada yere dökülen midyeleri gören sokak çocukları da midyeleri toplayarak yedi. Çocukların midyeleri yemesi kameralara anbean yansırken ekipler çocukları olay yerinden uzaklaştırdı.

Bursa'da seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında arbede

Bursa'da seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında arbede

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