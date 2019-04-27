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Bursa’da silah ticareti yapanlara operasyon: 23 gözaltı

Aralarında polislerin de olduğu ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 23 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.04.2019 - 10:04..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce çalışma başlattı.

Bursa’da silah ticareti yapanlara operasyon VİDEO

KURU SIKI NAMLULARINI DEĞİŞTİRİP SATTILAR

Ekipler, aralarında emekli ve halen görevde olan polislerin de olduğu 27 şüphelinin 2 iş yeri kiralayıp kuru sıkı namlularını değiştirerek piyasaya bin 500-2 bin TL’ye sattıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine operasyonu başlatan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 adet ruhsatsız silah, 19 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kuru sıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Bursa’da silah ticareti yapanlara operasyon: 23 gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Silah imalathanesinde ise, 22 adet matkap ucu, 22 adet harbi, 2 adet kumpas, 1’er adet freze tezgah makinesi, pres makinesi, mengene ve matkap ele geçirildi.

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