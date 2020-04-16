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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tartıştığı kişiyi bacağından vurarak aracıyla kaçan şahıs, plaka tanıma sistemi ile yakalanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

DHA |
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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Murat Z. (27) ve İbrahim C. arasında, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu İbrahim C., tabancayla Murat Z.'ye ateş etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ayağından yaralanan Murat Z. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İbrahim C., 16 JGR 99 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı ViDEO

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Murat Z., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri,  İbrahim C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

PLAKA TANIMA SİSTEMİ İLE YAKALANDI

Ekipler tarafından, plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden takibe alınan şüphelinin kullandığı 16 JGR 99 plakalı otomobil, Mudanya yönünde durduruldu.

Saldırının ardından yarım saat sonra tabancayla birlikte yakalanan İbrahim C., ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

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