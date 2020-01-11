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Bursa'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

Eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli korkutmak için silahını ateşlediğini söyledi.

İHA | 11.01.2020 - 13:06..
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Bursa'da Osmangazi'ye bağlı İnönü Caddesi'nde, bir meyhanede alkol aldıktan sonra arkadaşının otomobiliyle çorbacıya giden Ö.Y., mekanın 4 çalışanına da çorba alarak tekrar restorana geri geldi.

Otomobilini park etmeye çalışan Ö.Y. arkasındaki araca sürttü. Bunun üzerine aracı zarar gören T.D. ve R.Z. ile Ö.Y. arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y., 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

''KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAHIMI ÇIKARIP ATEŞ ETTİM''

Şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, "Şahısları tanımıyorum. Aracımı park ederken arkada bulunan araçta hafif sıyrık oluştu. Hasarı gidereceğimi söyledim. Bana küfrettiler. Eğlence mekanının önünde 20 kişilik bir grup vardı. Tartıştığım kişiler sürekli ellerini bellerine atıyorlardı. Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Beni yaralamak için üzerime gelince, korkutmak maksadıyla silahımı çıkarıp ateş ettim. İki kişi de üçgen vaziyette karşımda duruyordu. Pavyonun önünde bulunanların bana zarar vereceğinden korkuyordum." dedi.

Bursa'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı


TUTUKSUZ YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

Sanık avukatı Tuncay İçlim, müvekkilinin bir gözünde yüzde 70 oranında görme bozukluğu bulunduğunu, sağa sola ateş ettiğini söyleyerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Bursa'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

Bursa'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı


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