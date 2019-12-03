Bursa'da şizofreni hastası kadın evini yaktı

Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., bir süredir şizofreni tedavisi görüyordu.
EVİ ATEŞE VERİP KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Genç kadın, bir anda elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi.
MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU ETKİLİLERE İLETTİ
Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
"ŞEYTANI YAKTIM"
Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.
EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.