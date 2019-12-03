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Bursa'da şizofreni hastası kadın evini yaktı

İnegöl ilçesinde şizofreni tedavisi gören Hafize N., oturduğu evi bir anda ateşe verdi.

DHA | 03.12.2019 - 17:07..
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Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., bir süredir şizofreni tedavisi görüyordu.

EVİ ATEŞE VERİP KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Genç kadın, bir anda elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi.

Bursa'da şizofreni hastası kadın evini yaktı

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU ETKİLİLERE İLETTİ

Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"ŞEYTANI YAKTIM"

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.

Bursa'da şizofreni hastası kadın evini yaktı

EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

​Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

Bursa'da şizofreni hastası kadın evini yaktı

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