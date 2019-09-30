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Bursa'da soğuk hava deposu bahçesinde yangın

Bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında meyve kasaları yandı.

DHA | 30.09.2019 - 02:51..
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Akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi İsaören Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, ahşap meyve kasalarının tutuşmasıyla büyüdü.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında bin 500 plastik kasa yanarken, yaralanan olmadı.
Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

 

 

 


Bursa'da soğuk hava deposu bahçesinde yangın

Bursa'da soğuk hava deposu bahçesinde yangın

Bursa'da soğuk hava deposu bahçesinde yangın

Bursa'da soğuk hava deposu bahçesinde yangın

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