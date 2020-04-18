taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

Polis ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 182'şer lira para cezası kesilirken, 16 yaşındaki çocuk, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hükmet konağı yanında denetim yapan ekipler, sokakta gezen 16 yaşındaki S.S, ile 21 yaşındaki M.M isimli şahsı durdurarak kimliklik kontrolü yapmak istedi.

M.M. kimliğini verirken, S.S. ise yanında olmadığını belirtti.

Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler

GEZMEK İÇİN ÇIKTILAR, 3 BİN 182 LİRA CEZA YEDİLER

Polisler sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, iki kişiye neden sokağa çıktıklarını sorması üzerine S.S, canının sıkıldığını ve gezmek için dışarı çıktığını söyledi.

Yasaklara uymadıkları gerçeksiyle her iki şahsa da ayrı ayrı 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

16 YAŞINDAKİ ŞAHIS KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

M.M. ceza sonrası evine gönderilirken, 16 yaşındaki S.S ise çocuk polisi tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

S.S.'nin ifadesinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

İlginizi Çekebilir
Muğla'da böbrek nakli olan kadın koronadan öldü
Eşinin böbreğini bağışlamasıyla yapılan çapraz nakille sağlığına kavuşan 36 yaşındaki kadın, korona nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.
Adana’da soğan hasadı sürüyor
31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Adana’da çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.
Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
2. Abdülhamid'in türbesindeki kutsal emanetlerle dalga geçip peygambere hakaret eden Şaban G. polis ekipleri tarafından yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
133
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
267
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
202
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
194
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
81
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
80
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir