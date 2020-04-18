Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hükmet konağı yanında denetim yapan ekipler, sokakta gezen 16 yaşındaki S.S, ile 21 yaşındaki M.M isimli şahsı durdurarak kimliklik kontrolü yapmak istedi.

M.M. kimliğini verirken, S.S. ise yanında olmadığını belirtti.

Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler

GEZMEK İÇİN ÇIKTILAR, 3 BİN 182 LİRA CEZA YEDİLER

Polisler sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, iki kişiye neden sokağa çıktıklarını sorması üzerine S.S, canının sıkıldığını ve gezmek için dışarı çıktığını söyledi.

Yasaklara uymadıkları gerçeksiyle her iki şahsa da ayrı ayrı 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

16 YAŞINDAKİ ŞAHIS KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

M.M. ceza sonrası evine gönderilirken, 16 yaşındaki S.S ise çocuk polisi tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

S.S.'nin ifadesinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.