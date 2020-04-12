Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağın 2'nci gününde ise polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

HASTANE BAHANESİYLE POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Bursa'da ekiplerin denetimi sırasında şehrin batı ve doğusunu birbirine bağlayan Acemler'de uygulama noktasından geçen 2 genç kimlik kontrolü için durduruldu.

Hastaneye gitmek için ambulansı aradıklarını söyleyen gençlerin telefonu incelendiğinde ambulansın hiç aranmadığı tespit edilirken, yalanları ortaya çıktı.

Bursa'da sokağa çıkan genç, polise yakalandı ViDEO

"BUNLAR BEDAVADAN PARA KAZANAN İNSANLAR"

Polis ekiplerine zorluk çıkaran 23 yaşındaki D.K. gazeticilere yönelerek, "Gidin alın terinizle para kazanın." dedi.

Cep telefonunu çıkaran genç, gazetecileri çekerek, "İşte bunlar böyle bedavadan para kazanan insanlar" diyerek hakeret etmeye başladı.

YUMRUK ATMAYA ÇALIŞAN GENCİ EKİPLER TUTTU

Gazetecilerin "Neden dışardaydın? , "Neden kimliğin yoktu" sorularını cevaplamayan genç, polisin uyarısının ardından "farkına vardım" diyerek ağlamaya başladı.

Önce ağlamaya başlayan ve daha sonra özür dileyen ardından bir gazeteciye yumruk atmaya çalışan D.A.,'yı ise polis ekipleri tuttu.

3 BİN 186 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, 2 gence Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefetten 3 bin 186'şar lira idari para cezası kesti.

Kesilen cezaların ardından da rahat durmayarak gazetecilere söylenen genç, elindeki ceza makbuzunu göstererek, "Çek çek, bunu da çek" diye bağırmaya başladı.

Para cezası kesilen gençler daha sonra geldikleri yöne yürüyerek bölgeden uzaklaştı.