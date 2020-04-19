Bursa'da yaşayan iki kuzen, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonunu evlerinde geçiren komşuları için çatıda konser verdi.

KEMENÇE ÇALARAK EĞLENDİLER

Kemençe çalarak Karadeniz türküleri söyleyen Furkan ve İlyas Derya kuzenlere sokak sakinleri alkışlarla tempo tutarken, amca çocuklarının bestelediği 'korona' türküsü vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Bursa'da, sokağa çıkmadan kemençeyle konser verdiler ViDEO

SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparken, balkonundan göremeyen vatandaşların ise apartmanın havalandırmasından kafalarını uzatıp konseri dinlemesi dikkati çekti.

"GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

Geçen hafta verdikleri konserin sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten kuzenler, "Bu hafta da yapalım istedik. Bu mahallenin ekserisi Karadenizli olduğu için güzel tepkiler aldık. Herkesin evinde kalarak kurallara uyması gerekiyor. Hep birlikte bugünleri atlatacağız. Hayat eve sığar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.