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Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

AA | 05.01.2019 - 20:39..
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Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması sırasında yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içerisine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin çalışması sonucu boru içindeki işçilerden Yasin ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

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