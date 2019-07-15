Bursa'da su altında 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumunda su altında açtığı fotoğraf sergisiyle o günü andı.

SERGİ İLGİYLE İZLENDİ

Su altında düzenlenen fotoğraf sergisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 50’ye yakın fotoğrafın izlenime sunulduğu sergide en dikkati çeken ise 15 Temmuz Şehitleri ağacı oldu. Darbe girişiminde şehit olanların tek tek fotoğraflarının yer aldığı ağacı görenler duygulu anlar yaşadı.

CUMA GÜNÜNE KADAR ÜCRETSİZ

Fotoğraf sergisinin yer aldığı akvaryum cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.







